معدل سلة "أوبك" يرتفع خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

سجّل معدل أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر شباط/ فبراير 2026، مقارنةً بمستواه في كانون الثاني/ يناير الماضي، مدعوماً بتحسّن نسبي في معنويات السوق النفطية العالمية.

وبحسب بيانات المتابعة الشهرية للمنظمة، بلغ متوسط سعر سلة أوبك في يناير 2026 نحو 62.3 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع المعدل في فبراير 2026 إلى نحو 66–67 دولاراً للبرميل.

ويعكس ذلك زيادة شهرية تُقدّر بنحو 4 إلى 5 دولارات للبرميل، أي ما يقارب 7% إلى 8% على أساس شهري، في إشارة إلى تعافي الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تطورات مرتبطة بتوازنات العرض والطلب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التهديدات الأمريكية لإيران .