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معبر حدودي مع العراق يعلن زيادة كبيرة بحجم التبادل التجاري

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-30T10:40:21+0000
معبر حدودي مع العراق يعلن زيادة كبيرة بحجم التبادل التجاري

شفق نيوز/ قال مدير عام الطرق السريعة والنقل البري بمحافظة كرمانشاه في إيران، إن كمية عبور ونقل البضائع على الحدود الرسمية لبرويز خان الدولي في مدينة قصر شيرين المقابلة للعراق تجاوزت المليون طن.

وقال فاريبورز كرمي "حسب الإحصائيات الرسمية وخلال مدة تسعة أشهر، بلغت كمية عبور ونقل البضائع من بداية العام مليوناً و460 ألفاً و459 طناً".

واضاف ان حجم التحميل من الحدود إلى داخل إيران بلغ 549 الفاً و661 طنا من البضائع، كما بلغ عبور ترانزيت بضائع 82 الفاً و690 طناً.

ولم يشر كرمي إلى مصدر الترانزيت.

وقال كرامي، منذ بداية العام الحالي- الإيراني الذي يبدأ من أذار مارس-، مرت 37783 شاحنة إيرانية و38837 شاحنة أجنبية عبر حدود برويز خان.

وعلى صعيد مواز، أعلن المدير العام لجمارك كرمانشاه عن نمو بنسبة 9٪ في صادرات البضائع من جمارك المدينة الكوردية.

وقال بختيار رحمانيبور "خلال تسعة أشهر منصرمة، تم تصدير 4،789،483 أطنان من البضائع من حدود محافظة كرمانشاه، بالإضافة إلى نمو 9٪ من حيث قيمة البضائع، كما زادت بنسبة 2٪ من حيث الوزن".

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