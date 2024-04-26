معبر حدودي ايراني يسجل زيادة ملحوظة بصادرات السلع للعراق خلال شهر

شفق نيوز/ افاد مدير جمارك محافظة ايلام الايرانية "سهراب كمري"، أن صادرات سلع بلاده من معبر مهران الحدودي الدولي الى العراق بلغت أكثر من 200 ألف طن بقيمة مالية تصل الى قرابة 100 مليون دولار أمريكي.

وقال كمري في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية، إنه اعتبارا من بداية السنة الايرانية التي تبدأ من 21 آذار/مارس ولمدة شهر كامل أي لغاية 21 نيسان/أبريل الجاري تم تصدير أكثر من 218 ألف طن من السلع المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 92 مليون دولار.

وأضاف انه خلال هذا الشهر ارتفع معدل إصدار رخص التصدير الى 565% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

ووفقا للمسؤول الجمركي الايراني، فإنه خلال هذا الشهر اجتاز أكثر من 360 ألف مسافر الحدود بين البلدين لترتفع نسبة حركة المسافرين إلى 42% مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.