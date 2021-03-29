معاودة ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 35 مليون دولار

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للارتفاع مرة اخرى، يوم الاثنين، لتسجل 35 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 169.33 بالمئة لتصل الى 35 مليوناً 234 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 13 مليوناً و 82 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 35 مليوناً و 234 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 7 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.