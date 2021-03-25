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معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-25T06:42:30+0000
معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ارتفاعا في سعره، فيما تراجع خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.93 دولارا للبرميل بمقدار 3.24 دولار وبنسبة 5.25% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 59.21 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 4.22%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 61.40 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.61 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.23 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.58 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 63.36 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 63.02 دولارا، وخام غرب تكساس الى 59.72 دولارا.

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