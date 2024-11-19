معاودة ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، بلغت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 545 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 541 ألف دينار.

وفيما يخص الذهب العراقي، بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 515 ألف دينار، وسعر الشراء 511 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 545 ألف دينار و555 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 515 ألف دينار و525 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب عيار 24 للبيع 643 ألف دينار، وعيار 22 للبيع 590 ألف دينار، وعيار 21 للبيع 563 ألف دينار، وعيار 18 بيع 483 ألف دينار.