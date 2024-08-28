معاودة ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسواق بغداد وأربيل، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مع إغلاق التداول.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار ارتفع مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ليصل إلى 149100 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل صباحاً 148850 دينارا.

وفيما يتعلق بأسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، ارتفع سعر بيع الدولار ليصل إلى 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، شهد الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.