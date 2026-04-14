معادن و"ذهب ابيض" تضع النجف على خارطة الاستثمار في العراق

شفق نيوز– النجف

أكدت هيئة المسح الجيولوجي العراقية، اليوم الثلاثاء، أن محافظة النجف تمثل إحدى أبرز مناطق الاستثمار التعديني في العراق، لما تمتلكه من ثروات معدنية استراتيجية ورمال سيليكا ( الذهب الأبيض) عالية الجودة.

وقال رئيس جيولوجيين أقدم حيدر هادي عبد الزهرة، مدير مكتب النجف في الهيئة، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة تعمل على تعزيز الاستثمار المعدني ضمن بيئة صناعية وجيولوجية واقتصادية متكاملة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل".

وأضاف أن "الهيئة تسعى إلى تنمية وتطوير الاستثمار المعدني في مختلف مناطق العراق عبر تطوير الصناعة التعدينية والاستفادة من الثروات الطبيعية، مع فتح المجال أمام الاستثمارات وفق قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل، وبما ينسجم مع متطلبات الأسواق ويسهم في تنمية القطاع الصناعي".

وأوضح أن "مكتب النجف يمنح تسهيلات لعمل الهيئة في المحافظات المشمولة، من خلال متابعة النشاطات الميدانية لعمليات الاستثمار المعدني، وتقديم الخبرات العلمية والفنية المرتبطة بالثروة المعدنية وسبل استثمارها، فضلاً عن دعم الفرق الحقلية بالخبراء والفنيين لإنجاز المشاريع التعدينية".

وأشار إلى أن "محافظة النجف تمتلك ثروات معدنية مهمة، أبرزها رواسب حجر الكلس ذات النوعيات الجيدة التي تدخل في صناعة الإسمنت وبدائل الرخام ومواد البناء، ما يجعلها عاملاً أساسياً في دعم مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية".

وتابع أن "المحافظة تحتوي أيضاً على احتياطيات استراتيجية من الرمال الكوارتزية النقية والرمال الملائمة للسباكة المستخدمة في صناعات السيراميك والقوالب الصناعية، فضلاً عن رمال السيليكا عالية الجودة الداخلة في صناعة الزجاج الملون".

وبيّن أن "هناك أنواعاً أخرى من الرمال المستخدمة في أنظمة الترشيح (فلاتر المياه)، إضافة إلى الرمال الداخلة في صناعة الطابوق الخرساني والطابوق الكيكي والرمل القياسي المستخدم في صناعة السمنت، إلى جانب ترسبات الوديان التي توفر رمال البناء والحصى والركام المستخدم في أعمال الإنشاء".

ولفت إلى أن "من أبرز المؤشرات على وجود معادن استراتيجية في النجف معدن الاسترانسيت (كبريتات السترونشيوم)، الذي يُستخدم في الصناعات المتطورة مثل شاشات الرادار والتلفزيون، ما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المتقدم في المحافظة".

وأكد أن "تنوع الاحتياطات المعدنية في النجف يوفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاع التعدين، ولاسيما في صناعة السمنت ورمال السيليكا، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة".

وتؤكد تقارير رسمية وخبراء جيولوجيون أن العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من رمال السيليكا عالية النقاوة والتي تسمى بالاوساط الاقتصادية "الذهب الأبيض" تتراوح بين 350 مليون طن مؤكد وتوقعات تصل إلى مليار طن في صحراء الأنبار والنجف.

وتكتسب هذه الثروة أهمية استراتيجية قصوى لكونها المادة الخام الأساسية لثورة الطاقة النظيفة وصناعة الألواح الشمسية، والرقائق الإلكترونية، والألياف البصرية.

ومع بلوغ نقاوة هذه الرمال 99%، يسعى العراق لتحويلها من مادة خام إلى صناعات تحويلية متطورة، مما قد يرفد الموازنة العامة بمليارات الدولارات ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، تزامناً مع توقعات بنمو سوق السيليكا العالمي ليصل إلى 85.86 مليار دولار بحلول عام 2033.