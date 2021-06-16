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مطلع أيلول.. بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة باستيراد السيارات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T10:15:05+0000
مطلع أيلول.. بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة باستيراد السيارات

شفق نيوز/ اعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، يوم الاربعاء، البدء بتطبيق المواصفة القياسية العراقية المعتمدة لفحص وتقييم المطابقة للمركبات بمختلف اشكالها، اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مديرة عام دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بان نورروز ابراهيم، وعدد من اعضاء اللجنة المعنية بوضع مواصفات المركبات، وفق بيان للتخطيط ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال النجم إن "تاريخ الاول من ايلول المقبل، سيكون موعدا نهائيا للعمل بما تضمنته المواصفة العراقية الخاصة بمتطلبات سلامة وامان المركبات".

ودعا الوزير، المستوردين والتجار، الى "التعامل مع هذا الموعد بجدية كبيرة، فبعد الاول من ايلول لن يتم السماح بدخول اي سيارة مالم تكن مطابقة للمواصفات".

وأشار إلى أن "تطبيق المواصفة، كان من المقرر ان يبدأ مع بداية العام الحالي، ولكن تقرر تأجيل التنفيذ، بسبب ظروف جائحة كورونا وما سببه الوباء من توقف للتجارة العالمية، وتوقف مختلف التعاقدات"، مؤكدا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتبار فترة الجائحة ظرفا قاهرا.

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