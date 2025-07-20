مطار كركوك: هبوط أول طائرة لشركة طيران جديدة قادمة من السعودية

شفق نيوز– كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الأحد، عن هبوط أول طائرة تابعة لشركة الطيران Global Aviation على مدرج المطار.

وقال المتحدث باسم المطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة مطار كركوك الدولي تعلن عن هبوط أول طائرة تابعة لشركة Global Aviation عند الساعة الثالثة من عصر اليوم"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطط إدارة المطار لتوسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى كركوك، وتعزيز حضور المحافظة على خارطة النقل الجوي المحلي والدولي".

وأوضح الصالحي أن الرحلة الأولية ستكون قادمة من السعودية، مشيراً إلى أن الشركة المالكة للطائرة لديها خطوط منتظمة في مطارات دولية، وستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كركوك في إطار فتح آفاق تعاون جديدة بين مطار كركوك وباقي المطارات في المنطقة.

وأضاف أن الرحلة الأولى تُعدّ تجريبية، على أن يتم لاحقاً إدخال كركوك ضمن جدول الرحلات الدورية للمطارات الدولية، بما يساهم في تنشيط حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي عبر مطار كركوك الدولي.

وافتُتح مطار كركوك الدولي رسمياً منتصف تشرين الأول 2022 بعد تطويره، ويخدم سكان كركوك والمناطق المحيطة، ويحتوي على بنى تحتية حديثة ويستقبل رحلات داخلية ودولية محدودة، أبرزها إلى بغداد وإسطنبول، ويهدف المطار إلى تعزيز الربط الجوي لكركوك وتنشيط الاقتصاد المحلي.