مطار بغداد الدولي يفعّل خدمة "الترانزيت"

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، يوم الاثنين، عن التوجه نحو تفعيل خدمة العبور "ترانزيت" عبر مطار بغداد الدولي.

وقال رئيس سلطة الطيران عماد الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالتيّ بابل ونينوى في مطار بغداد الدولي ستكونان محطة النواقل الوطنية في البلاد في تنفيذ رحلات العبور في الفترة المقبلة".

واشار الى أنه "سيتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة بهدف الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين وتأتي بهدف خدمة للنواقل الوطنية العراقية والمسافرين وتطوير آليات العمل في المطار".