مصنع "أبو غريب" يعلن زيادة الطاقة الانتاجية ورفد السوق العراقية بالألبان

شفق نيوز/ أعلنـت مصانع ألبان "أبو غريب" التابعة إلى الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأربعاء، عن سعيها لتشغيل مصانعها كافة، وزيادة طاقاتها الإنتاجية لرفد السوق المحلية بمُنتجاتها المُختلفة من اللبن والجبن والقشطة والزبد والجبن الطري وغيرهـا.

وأوضـحَ مُدير مصانع ألبان أبـو غريب عبـد الرحيـم عايـد عبـد الله في بيان صادر عن الوزارة أنَ "ألبان أبو غريب تتكون من ثلاث مصانع رئيسية تشمل مصانع الرافدين ودجلة والفرات والتي تحتوي على خطوط ومكائن إنتاجية حديثة تعمل بنظامي السيطرة الإلكترونية ( PLC ) والتعقيم ( UHT ) عالي الجودة لإنتاج مُختلف مُنتجات الألبان الخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية مُتمثلة بالفحوصات الكيمياوية والفحوصات البكتريولوجية بالإضافة إلى فحوصات وزارة الصحة المُستمرة لنماذج من المُنتجات".

وأكد على أهمية دعم المُنتج الوطني وتوفير الحماية اللازمة من خِلال تطبيق قانون حماية المُنتجات لتطوير وتوسيع عملية الإنتاج وزيادة الطاقات ، داعياً المُواطنين ومؤسسات الدولة كافة لشراء مُنتجات أبو غريب لخلوها من المواد الحافظـة .

في غضون ذلك قال مُدير مصنع الرافدين محمـد عـادي، ومُدير مصنع دجلة كاظـم عبـد الله إنَ "المصانع تمتلك أحدث المكائن العالمية وقد تمَّ العمل على زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الجبن المطبوخ واللبن الرائب والقشطة والشنينة والزبد في مصنع الرافدين فيما ينتج مصنع دجلة الأجبان المطبوخة بأنواعها"، مؤكدين السعي لإنتاج جبن المُثلثات والمُستطيل خِلال الفترة المُقبلة حال إكمال الأعمال المُتبقية للخطوط الإنتاجيـة .

ويعاني العراق من ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم بأسره.