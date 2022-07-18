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مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً بشأن تأهيل مطار الموصل الدولي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-18T11:11:58+0000
مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً بشأن تأهيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وشهد الاجتماع -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات.

وبيّن أن الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب.

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