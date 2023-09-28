مصر والإمارات توقعان اتفاق مقايضة لعملاتهما

شفق نيوز / أبرم مصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي المصري، يوم الخميس، اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه، تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وذكر الجانبان في بيان مشترك لهما أن "الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه".

وتعاني مصر، من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها.

وأودعت الإمارات والسعودية وقطر، مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري، وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات، خالد محمد بالعمى، قوله إن "اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين أبوظبي والقاهرة، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن "عملية المقايضة هذه تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".