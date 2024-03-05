مصر تؤكد ارتباطها بعقود استيراد شحنات نفط من العراق

شفق نيوز/ قال مسؤول حكومي في وزارة البترول المصرية، إن "مصر استوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين".

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير.

وذكرت أن الهيئة المصرية للبترول مرتبطة بعقود استيراد شحنات نفط خام من العراق ومنتجات بترولية من دول أخرى منها السعودية والإمارات والكويت لتلبية ما بين 25 و 30% من احتياجات السوق المصرية من الوقود.

وبين أن "قيمة واردات البلاد من الوقود خلال 2023 تراجعت بنحو 11%، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد نحو 14.3 مليار دولار".