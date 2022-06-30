مصر تنفذ مشاريع سكنية في العراق

شفق نيوز/ ذكرت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أن شركات مصرية ستنفذ مشاريع للنقل والسكن في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط العراقي اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، وليد محمد اسماعيل.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية، والتجارية.

كما بحث الجانبان، نتائج مقررات القمم الثلاثية للمجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وخصوصا مشاريع النقل والسكن التي ستنفذها الشركات المصرية في العراق، وفقا للبيان.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.