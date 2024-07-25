مصر ترفع أسعار الوقود نحو 15 بالمئة
شفق نيوز/ أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بما يصل نحو 15%.
ويأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وبحسب قرار وزارة البترول المصرية جاءت زيادة الأسعار كالتالي:
بنزين 80: ارتفع من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4 بالمئة.
بنزين 92: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10 بالمئة.
بنزين 95: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 11.1 بالمئة.
السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15 بالمئة.