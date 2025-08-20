مصر تخطط لتصدير الكهرباء إلى ثلاث دول بينها العراق

شفق نيوز - القاهرة

صرّح مسؤول حكومي مصري، بأن بلاده تخطط لتصدير الكهرباء إلى العراق، وسوريا، ولبنان، عبر تمديد كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية تصل إلى 2000 ميغاواط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان سبل زيادة التعاون مع الأردن في مجال الطاقة، وفي مقدمتها الربط الكهربائي "وتوسيعه ليشمل دولاً أخرى"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

ونقل موقع "الشرق" عن المسؤول قوله، إن مصر تستهدف بدء تصدير الكهرباء إلى الدول الثلاث اعتباراً من عام 2029، وذلك بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار أربعة أضعاف.

وتبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين مصر والأردن 500 ميغاواط، يتمّ تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999، فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أن القاهرة تنسق مع عمّان لزيادة القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء قبل أسبوع.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لكون المشروع لا يزال قيد الدراسة، أن الخط المزمع إنشاؤه سيبدأ من مدينة طابا المصرية الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء حتى خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 2000 ميغاواط، ويستغرق تنفيذه 30 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسات وبدء التنفيذ.

وتستعد مصر لطرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي يتولى إعداد الدراسات الفنية لإنشاء الخط الجديد وفقاً للمواصفات القياسية، بتكلفة تصل إلى مليون دولار. وبحسب المسؤول، يُقدّر وقت الدراسة بنحو 6 أشهر.

في الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تنفّذ حالياً مشروعاً ضخماً للربط مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط على مرحلتين، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميغاواط خلال الصيف الحالي.