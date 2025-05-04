مصر تتحرك لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من نفط البصرة

شفق نيوز/ صرّح مسؤول حكومي، يوم الأحد، بأن مصر تسعى لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من خام نفط البصرة من العراق بداية من الربع الثالث، بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام.

وقال المصدر في تصريح لموقع "الشرق" إن: مصر في مرحلة "المفاوضات النهائية مع العراق من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي".

وأضاف "نتوقع بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام".

كما أشار المصدر إلى أن، المفاوضات مع "العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد".

كانت بغداد توقفت نهاية عام 2023، عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنوياً لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول وقّعت في أبريل 2017 عقداً تجارياً مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد.

وبحسب بيانات رسمية فإن التعاقد بين الطرفين كان يتم تجديده بشكل منتظم لكن تم تعليقه بنهاية 2023.

وتستورد مصر حالياً مليون برميل شهرياً من النفط الكويتي بالإضافة إلي مليون برميل من "أرامكو" السعودية وذلك بتسهيلات ائتمانية.