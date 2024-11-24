مصرف أهلي عراقي ينال جائزة دولية

شفق نيوز/ أعلن المصرف "الأهلي العراقي"، يوم السبت، عن حصوله على جائزة التميز في الابتكار المالي والتقني والقيادة الرقمية في العراق لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجائزة تأتي تقديراً لجهوده البارزة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي.

وجاء في بيان المصرف، إن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على التزام المصرف الأهلي العراقي بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني أحدث التقنيات وتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال تطبيق البنك على الأجهزة المحمولة والذي يمتاز بواجهة استخدام سهلة، حيث يُقدم للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مثل: إدارة الحسابات من حيث الاطلاع على أرصدة حساباتهم، ومعاملاتهم، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، ومعرفة اقتطاعات قروضهم ، إلى جانب إمكانية ربط الحساب بالبطاقات الائتمانية وإمكانية التحويل عن طريق ويسترن يونين، إلى جانب العديد من الخدمات الرقمية المتنوعة. والذي يمكن العملاء من إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر مثل طلب القروض للأفراد وغيرها الكثير دون الحاجة لزيارة الفروع.

ورأى البيان، أن هذه الخطوة سترسخ من مكانة المصرف الأهلي العراقي كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي العراقي، بفضل تمكينه من تقديم خدمات وحلول مصرفية رقمية وغير مسبوقة تلبي الاحتياجات المتطورة والمتزايدة لعملائه من الأفراد والشركات.

وأعرب المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة، معتبرا أنها تعكس ريادة المصرف وتميزه في مجال الابتكار المالي والتحول الرقمي.

وأشار لافتاً إلى إن هذا التكريم يُعد حافزاً للمصرف في تقديم أفضل الخدمات لعملائه من الأفراد والشركات على حد سواء، والتزامه بتحسين تجربة العملاء لتتعدى الأساليب التقليدية، وتوفير طرق أكثر ذكاءً واستدامة للخدمات المصرفية الرقمية.