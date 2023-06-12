مصرف أمريكي يخفض توقعاته لأسعار النفط في نهاية 2023

شفق نيوز/ خفض مصرف "Goldman Sachs" الأمريكي، يوم الاثنين، توقعاته لسعر النفط الخام عما كان يتوقعه في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأظهرت مذكرة للمصرف اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه يتوقع أن يسجل سعر خام برنت مستويات تصل عند 86 دولاراً للبرميل الواحد في أواخر العام الحالي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي أعلنها عند 95 دولاراً للبرميل.

كما خفض توقعاته لسعر النفط الأمريكي من 89 دولاراً إلى 81 دولاراً للبرميل عن نفس المدة.

وأضاف أن "إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات بدرجة كبيرة على الرغم من خفض الإنتاج السعودي".

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في تموز/ يوليو المقبل، وهو قرار قابل للتمديد.

كما قررت دول "أوبك+" تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024، بدلاً من نهاية العام الحالي.