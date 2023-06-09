مصرف أمريكي يبدي استعداده لدعم مصارف عراقية بعمليات تمويل التجارة الخارجية بالدولار

شفق نيوز/ أبدى (J. P. Morgan) الأمريكي، الاستعداد لدعم مصارف عراقية بعمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار، وفقا لما ذكره البنك المركزي العراقي في بيان نشره اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاَّق، إلتقى نائب رئيس مصرف جي بي مورغان (J. P. Morgan) الأمريكي (دانيال زيليكو) في بغداد.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا سبل التعاون بين مصرف جي بي مورغان و البنك المركزي العراقي، واستعداد المصرف الامريكي لدعم عددٍ من المصارف العراقية في عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار الأمريكي.

ووفقا للبيان فإن زيليكو أشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد المعايير الدولية في التحويلات المالية.

ودعا محافظ البنك المركزي العراقي، زيليكو لفتح مكتب تمثيلي في العراق، واعداً إياه بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه الخطوة لما تمثله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص.

هذا تطرّق اللقاء أيضا الى التعاون المشترك في مجالات إدارة الاستثمارات والدعم الفني والتدريب، في مجالات مختلفة.

يذكر أن مصرف "جي بي مورغان" يعد أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول المالية، إذ تبلغ اصوله نحو 4 ترليونات دولار امريكي.