مصرف عراقي يقرر تخفيض فائدة القروض للموظفين ويلغي شرط الكفيل

شفق نيوز/ قرر المصرف العراقي للتجارة، يوم الإثنين، تخفيض فائدة القروض للموظفين الموطنة رواتبهم لديه.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تخفيض فائدة القروض الشخصية من (8%) الى (5%) للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا ليشمل ذلك جميع القروض الممنوحة من تاريخ (01/07/2022)".

كما قرر المصرف، "إلغاء شرط الكفيل (لموظفي الملاك الدائم فقط) للقروض التي تصل قيمتها لغاية (15 مليون دينار).

وتابع، "اما بالنسبة للقروض الممنوحة قبل هذا التاريخ فسيتم احتساب المتبقي من القرض وفق النسبة المخفضة حالياً (5%) مع ابقاء شرط الكفيل".