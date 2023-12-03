مصرف عراقي يعلن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بدعم هولندي

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الاحد، نجاحه في تمويل أكثر من 23 مشروعاً لشركات صغيرة ومتوسطة في العراق بقيمة 340 مليون دينار عراقي، موضحا أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "أفاق للريادة" التي أطلقتها منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي بدعم من حكومة هولندا، فيما حدد شروط التمويل.

وقال المدير التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نسعى من خلال تقديم هذا التمويل إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وتعزيز الشمول المالي للشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخدمات المالية الضرورية والتي تساعدهم في تأسيس أعمالهم الخاصة وتطويرها، ومواجهة الحواجز الأخرى في بيئة الأعمال".

وأضاف أبو دهيم، "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، ولإدراكنا أن التمويل هو أحد أهم العوامل التي تساعد في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن ملتزمون بتقديم الدعم المالي واللوجستي لهذه المشاريع لضمان نجاحها".

وتشترط المبادرة، أبو دهيم، أن يملك المشروع ويديره فرد أو أفراد عراقيون نازحون أو أفراد من المجتمعات المضيفة (نساء ورجال)، وألا يقل عمر المشروع عن ستة أشهر للمشاريع الناشئة للشباب (الشابات والشبان) الراغبين ببدء مشاريعهم، وأن تكون فكرة المشروع جدية وواضحة مدعومة بدراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل مجدية، وأن يكون قيد التأسيس والا يزيد عمر المشروع عن ستة أشهر.

وتهدف المبادرة التي يشارك فيها المصرف الأهلي العراقي، إلى دعم الشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال توفير التمويل المالي والدعم الفني والتدريب، حيث شملت المشاريع التي تم تمويلها في إطار المبادرة القطاعات الزراعية، والصناعية/ الإنتاجية والتكنولوجيا الرقمية والخدمية أو التجارية الجديدة وغير المكررة.

وبحسب بيان صدر عن إدارته، فإن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.