مصرف عراقي يخطر زبائنه بجملة توصيات لتفادي "حيل" السلف والقروض

شفق نيوز / جدد مصرف الرافدين الحكومي، تحذير زبائنه حاملي البطاقات الالكترونية، يوم السبت، من التعامل مع جهات غير معروفة من خارج المصرف وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيامها للترويج عن السلف والقروض.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صفحات وهمية وروابط الكترونية مزيفة انتشرت في الآونة الأخيرة تزعم التعاون مع المصرف وهي تطلب من الزبائن الدخول للتقديم على السلف الشخصية والقروض".

وأضاف أن "المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروع المصرف حصراً"، مؤكداً أن "السلف الإلكترونية، متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت".

ودعا المصرف في بيانه، الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية من المصرف، إلى "توخي الحيطة والحذر وعدم إعطاء أي بيانات تخص بطاقاتهم (الماستر كارد) أو الرقم السري الخاص بالبطاقة لأي شخص يدعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف".

وأكد أن هذا الإجراء يأتي لـ"تلافي الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة عبر إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو الاتصال بحامل البطاقة، وإخلاء مسؤولية المصرف عن أي تبعات مالية أو قانونية تترتب على ذلك".

وشدد المصرف، على ضرورة "الحيطة والحذر من هكذا تعاملات والمحافظة على سلامة بياناتهم المالية وعدم التعامل مع أي جهة او موقع غير موثوق والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية من عمليات القرصنة والاحتيال وعدم الكشف عنها أو مشاركتها او استخدامها من قبل أشخاص آخرين".