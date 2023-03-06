مصرف عراقي حكومي يمنح تمويل 60 مليون دينار لشراء سيارة

شفق نيوز/ أعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، يوم الاثنين، عن تمويله مبلغ 60 مليون دينار لشراء سيارة، فيما اكد ان تمويل مرابحة شراء السيارة تشمل جميع المواطنين من الموطنين وغير الموطنين في المصرف.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المصرف باشر بتمويل مرابحة شراء السيارات للمواطنين كافة من الموطنين وغير الموطنين في المصرف وكحد اعلى 60 مليون دينار"، مبينا ان "المصرف يقوم بدفع المبلغ مباشرة الى صاحب السيارة التي يراد شراؤها من قبل الزبون" .

واضاف ان "طالب التمويل عليه تقديم كفيل واحد او اكثر من موظفي الدولة على ان يعادل انصاف صافي الراتب ضعف القسط الشهري او اكثر".

واشار الى ان "سنوات سداد تمويل مرابحة شراء السيارات حدد بـ 7 سنوات للموطنين في المصرف و6 سنوات من غير الموطنين وان المرابحة ( الفائدة) ستكون 4%"، لافتا الى ان "طالب التمويل يجب ان لايقل عمره عن 18 عاما".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.