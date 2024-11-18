مصرف عالمي: اشتروا الذهب لهذه الأسباب

شفق نيوز/ توقع مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس"، أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسياً في العام المقبل، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدرج المصرف المعدن النفيس ضمن أفضل الصفقات السلعية لعام 2025، حيث يرجح أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وكتب محللون لدى المصرف بينهم دان ستروفن، في مذكرة بحثية "اشتروا الذهب"، وأعادوا التأكيد على هدف سعر ثلاثة آلاف دولار للأونصة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025.

أوضح المحللون أن المحرك الأساسي لتوقعاتهم هو زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية، في حين سيأتي الدعم الدوري من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعاً قوياً هذا العام، وسجلت مستويات قياسية متتالية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأمر الذي شكل دعماً للدولار.

وتعززت مكاسب الذهب بدعم من زيادة مشتريات القطاع الرسمي وتحول الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية.

وأشار "غولدمان ساكس" إلى أن إدارة ترامب قد تساعد أيضاً في دعم أسعار الذهب.

وأضاف المحللون أن تصعيداً غير مسبوق للتوترات التجارية قد ينعش نشاط المضاربة على الذهب. كما أن المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الوضع المالي في الولايات المتحدة قد تدعم الأسعار أيضاً، مشيرين إلى أن البنوك المركزية، خصوصاً تلك التي تمتلك احتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، قد تقرر شراء كميات أكبر من المعدن النفيس.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2585 دولاراً للأونصة اليوم، بعد أن بلغت ذروتها فوق 2790 دولاراً الشهر الماضي.