مصرف إسلامي عراقي يُطلقُ مشروعاً لإستثمار الودائع النقدية ويحدد نسبة الأرباح

شفق نيوز/ أعلن مصرف النهرين الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء، إطلاقه مشروع الودائع الإستثمارية، داعيا السكان إلى زيارة فروعه للإستفادة من هذا المشروع.

وذكر المصرف في بيان اليوم، أن ضوابط الإيداع تتضمن المبلغ النقدي الذي يدفعه الزبون لاستثمار أمواله لمدة لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى للمشاركة بالأرباح.

واشترط المصرف أن مبلغ الوديعة المالية الاستثمارية يجب ألا تقل عن (3000000) دينار عراقي، أو (2000) دولار أمريكي.

ونوه البيان إلى أن الأرباح لا تُحتسب في حال سحب أي مبلغ قبل ستة أشهر من تاريخ الإيداع، وعند سحب جزء من المبلغ قبل ستة أشهر يُعد المبلغ المتبقي وديعة جديدة.

كما أشار المصرف إلى أن المودعين يحصلون على نسبة 50 بالمئة من صافي أرباح ودائعهم حسب مساهمة كل واحد منهم والمدة المستثمرة فيها.