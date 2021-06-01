مصرف حكومي يوفر خدمة شراء عقار بمبلغ 150 مليونا بمدة سداد تصل إلى 20 عاما

شفق نيوز/ صرّح مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، يوم الثلاثاء، بأن خدمة شراء العقار محصورة للموظفين فقط، فيما تكون خدمة استصناع العقار للمواطنين.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "خدمة شراء العقار محصورة للموظفين فقط سواء كان موطن راتبه داخل المصرف أو غير موطن حيث يمكنه من شراء العقار وبمبلغ يصل إلى 150 مليون دينار وبمدة سداد 20 عاماً وبربح يبلغ 3%".

واضاف ان "المواطنين لديهم خدمة استصناع العقار الذي هو بناء او اضافة بناء العقار"، مبينا ان "المبلغ يكون ما بين 50 الى 100 مليون دينار كحد اعلى وبربح يبلغ 4%".

واشار رسن الى ان "خدمة الاستصناع الخاصة بالمواطنين يقتضي ان يكون لدى المواطن مساحة من الارض لا تقل عن 100 متر كحد ادنى ويقوم احد المقاولين ببناء البيت وفق شروط وضوابط معينة"، لافتا الى ان" الاموال يتم منحها الى المقاول وليس الى المواطن وحسب مراحل الانجاز بعد اتفاق الطرفان على مواصفات البيت المراد بناؤه".

ولفت رسن الى ان "طالب التمويل بصيغة الاستصناع يجب ان يكون عراقي الجنسية وألّا يقل عمره عن 18 سنة".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.