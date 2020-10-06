مصرف حكومي يوجه موظفيه بالدوام غداً وتوزيع رواتب الموظفين

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين الحكومي، كافة فروعه في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات بالمباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول يوم غد الاربعاء.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وإدارة وإشراف من قبل مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة يوم غد الاربعاء لفروع المصرف في البلاد بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول وكلا حسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير.

وتشهد معظم مؤسسات الدولة العراقية عطلة "غير رسمية" بسبب انشغال معظم موظفيها بالزيارة الاربعينية، في وقت اعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن بدء توزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول المنصرم غداً الاربعاء.

ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.