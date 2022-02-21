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مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-21T07:26:40+0000
مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين المملوك للدولة فروعه في بغداد والمحافظات، يوم الاثنين، بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض. 

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اوعز لفروعه الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

وأشار إلى ان يتم تقديم المعاملات حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كمعيار لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية. 

وكان مصرف الرافدين قد اعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين وبواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.

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