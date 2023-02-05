مصرف حكومي يوجه باستقبال معاملات القروض ويوضح بشأن إطلاق السلف

شفق نيوز/ وجه مصرف الرشيد الحكومي، يوم الأحد، فروعه باستقبال معاملات القروض ولكافة القطاعات بعد إطلاق الخطة الائتمانية لعام 2023.

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات المصرفية الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتقديم طلباتهم وترويج المعاملة".

واوضح ان "السلف الالكترونية سيتم إطلاقها لاحقا".

وكان مصرف الرشيد، اعلن يوم الخميس (1 / 12 / 2022) ايقاف منح الائتمان بكافة انواعه (السلف والقروض).

وأوضح، ان "قرار الإيقاف جاء لأغراض التطبيق السنوي على أن يتم استئناف العمل بداية العام المقبل".