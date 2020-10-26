مصرف حكومي يمنح قروض ترميم للوحدات السكنية وآخر يطالب بالسداد

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الاثنين، عن منح قروض ترميم للوحدات السكنية تصل الى 40 مليون دينار، فيما هدد الرافدين "المتلكئين" بسداد قروض بسماية باتخاذ اجراءات قانونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سيمنح قروض لترميم الوحدات السكنية وبمقدار (٤٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(٣٠) مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين".

واضاف ان "لتعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل اما الغير موطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل".

واشار الى ان "كافة فروع المصرف في بغداد والمحافظات تم شمولها بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية".

بدوره، اعلن مصرف الرافدين الحكومي، عن نشره اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية

وأشار إلى أن المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال، موضحاً، أنه سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة.