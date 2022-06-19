مصرف حكومي يعلن اطلاق وجبة جديدة من سلفة بطاقة (credit card)

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، عن إطلاق وجبة جديدة من منحة كردت كارد (٣ ) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على (مليون) دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين.

وأوضح ان التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد.

واضاف البيان انه بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على ((٣) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد.

علما ان المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين، وفقا للبيان.