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مصرف حكومي يعدل تعليمات مرابحة شراء العقار للموظفين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-23T05:14:56+0000
مصرف حكومي يعدل تعليمات مرابحة شراء العقار للموظفين

شفق نيوز/ اصدر مصرف "النهرين" الاسلامي الحكومي، اليوم الاثنين، تعديلات بتعليماته في منح موظفي دوائر الدولة مرابحة لشراء عقار، ليصل الحد الاعلى للمنحة 100 مليون دينار عراقي.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعليمات الخاصة بشراء العقار هو ان يكون الحد الاعلى لشراء العقار 100 مليون دينار، وان يكون مدة السداد 15 سنة وبمرابحة 2% سنوياً بكفيل واحد أو كفيلين صافي راتبهم يغطي ضعف القسط الشهري مع طرح الالتزامات المباشرة وغير المباشرة".

واضاف أنه "ضمن التعديلات فتح حساب للبائع وايداع مبلغ البيع المقرر من قبل لجنة المنح في حساب (وديعة تحت الطلب) مقيد بعد فتح البيان، وتوقيع العقد الذي يتضمن تعهده أي (البائع) بعدم سحب مبلغ الوديعة لحين استكمال اجراءات تحويل ملكية العقار بشكل نهائي واصدار سند المداينة مؤشر عليه الرهن التاميني من الدرجة الاولى لصالح المصرف".

وأشار إلى أن "من ضمن التعديلات يخول البائع المصرف سحب المبلغ المودع في حساب الوديعة (الحساب المقيد) من قبل المصرف بالكامل في حال عدم الاستمرار بعملية البيع وعدم استكمال اجراءات تحويل ملكية العقار لاي سبب كان"، مضيفاً أن "من بين الشروط ان يكون طالب التمويل والكفيل من موظفي دوائر الدولة والمثبت على الملاك مع مراعاة سنوات الخدمة للاحالة على التقاعد".

وبين أن "من ضمن التعديلات يستحق القسط الاول بعد 30 يوماً من تاريخ اطلاقه من الادارة العليا بعد استكمال اجراءات تحويل الملكية ووضع اشارة الحجز على العقار لصالح المصرف (مبلغ التمويل +المرابحة)".

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