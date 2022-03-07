مصرف حكومي يطلق سلفة 25 مليون للموظفين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاثنين، عن اطلاق سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الموطنة رواتبهم على المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا، والموظفين غير المشمولين بالتوطين من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع سلفاً شخصية من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة تصل الى 5 بالمئة ومدة التسديد 5 سنوات.

ودعا البيان الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الراغبين بمنحهم هذه السفلة الى مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم، لافتاً إلى أن ضمان السلفة بالنسبة الى موظفي دوائر الدولة المدنية بكفالة موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف حصرا اضافة الى بطاقة الماستر كارد.

أما فيما يتعلق بمنتسبي الدفاع والداخلية، فيكون الضامن بكفالة موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه لدى المصرف حصرا او بكفالة اثنين من المنتسبين الموطنة رواتبهم لدى المصرف او بكفالة ضابط، وفق البيان.

وأمس الأحد، قرر مصرف الرافدين زيادة المدة المقررة لتسديد قروض الـ50 مليون دينار للبناء والترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين والموظفين لتكون 15 سنة بدلاً من 10 سنوات.

وفي 9 شباط 2022، وجه مصرف الرافدين الحكومي، باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.