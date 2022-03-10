مصرف حكومي يطلق سلفة 10 ملايين دينار لهذه الفئات

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن اطلاق سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية ( الحكومية والاهلية ) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية وتمويل كلف البحوث العلمية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح السلفة وبفائدة 4 بالمئة ومدة التسديد سنتان، مشيرا الى انه من شروط منح السلفة تقديم كفيل موظف مدني على الملاك الدائم من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 50 بالمئة من صافي راتبه .

واشترط المصرف ايضا تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت قيام طالب القرض بالدراسات العليا في الجامعات العراقية وتقديم كتاب تأييد من الجهة ذات العلاقة يؤيد فيه بان طالب القرض في مرحلة اعداد البحث، وانه مستمر بالدوام الرسمي لديها بالاضافة الى تقديم كتاب تأييد صادر من دائرة الكفيل يؤيد فيه بانه على الملاك الدائم ومقدار الراتب والخدمة .