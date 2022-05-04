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مصرف حكومي يطلق سلفة 10 ملايين دينار بعد عطلة عيد الفطر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-04T10:50:03+0000
مصرف حكومي يطلق سلفة 10 ملايين دينار بعد عطلة عيد الفطر

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لموظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ملايين دينار، وموظفي العقود (٥) ملايين دينار.

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها.

واكد المكتب الاعلامي للمصرف ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ، ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون ، مؤكدا ان عمل قسم البطاقات مستمر على انجاز معاملات السلف خلال ايام العطل الرسمية .

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