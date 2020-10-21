مصرف حكومي يطلق تمويل "الاستصناع" لبناء الوحدات السكنية





شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء، عن اطلاق مصرف النهرين الاسلامي الحكومي تمويل مرابحة "الاستصناع".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مصرف النهرين الاسلامي اطلق، اليوم، تمويل مرابحة الاستصناع “المقاولة” والتي تصل الى 50 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية.

واكد المصرف، بحسب بيان الوزارة، أن "الضوابط تتضمن الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار فقط لإضافة البناء ومبلغ 100 مليون دينار بالنسبة لبناء الوحدة السكنية، اما اذا زادت قيمة المقاولة عن تلك المبالغ فيتحمل الزبون فرق المبلغ”.

وأضاف أن "مقدار الربح 4%، ومدة التمويل 15 سنة، ويستحق القسط الاول بعد 60 يوم من تاريخ توقيع العقد، وعلى طالب التمويل تقديم كفيل واحد اذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار، وكفيلين اذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصولاً الى 100 مليون دينار، على ان يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري وان يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة الاستصناع”.