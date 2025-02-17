مصرف حكومي يطلق السندات الوطنية بمبلغ 2 تريليون دينار عراقي

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاثنين، عن اطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) بمبلغ (2) تريليون دينار للفترة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025.

وقال في بيان له، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

وبين أن السندات تتوزع على فئتين:

- سند فئة 500,000 دينار ( خمسمائة الف دينار ) بفائدة سنوية 6% تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين

- سند فئة 1,000,000 دينار ( مليون دينار ) بفائدة سنوية 7.5% تدفع كل ستة اشهر لاجل اربعة سنوات

وأضاف، أن السند يباع الى المصارف وكذلك الى الجمهور ( الاشخاص الطبيعيين والمعنويين )

وأوضح، أن الشخص ( طبيعيا كان او معنويا ) الراغب بالشراء يقدم طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية .