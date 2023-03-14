مصرف حكومي يطلق الدفعة الأولى من السلف إلكترونيا

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، اطلاق الدفعة الاولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم منح وجبة أولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون"، موضحاً أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ودعا المصرف المستفيدين من تلك السلفة إلى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".

وتابع البيان ان "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين".