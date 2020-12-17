مصرف حكومي يصدر ضوابط تأجير دور سكنية للعراقيين لمدة 10 سنوات

شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي)، يوم الخميس، اصدار ضوابط تأجير دور سكنية للمواطنين لمدة 10 سنوات.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الضوابط تتضمن مدة الاجارة ألّا تزيد عن (10) سنوات ويتعهد المستأجر بإستعمال الموجود المؤجر وحسب بنود العقد والمحافظة عليه ويتحمل اعادته الى وضعه الطبيعي في حال هلاك الموجود او تلفه بسبب سوء الاستخدام او تقصير منه وفي حال تغيير طبيعة الاستخدام يتطلب استحصال موافقة المصرف".

واضاف انه "يحق للمصرف اعادة النظر بمبلغ الايجار وحسب اسعار السوق بشكل سنوي ويثبت في العقد"، مبينا انه "يلزم المستأجر بدفع مبلغ كبدل ايجار لثلاثة اشهر مقدما قيمة قسط الايجار المحدد للموجود المؤجر لحين اتمام عقد الايجار ودفع الالتزامات والعمولات المستحقة كافة قبل تسلم العين المؤجرة ".

واشار البيان الى ،انه" يدفع الايجار في بداية كل شهر ولحين انتهاء العقد، ويدفع الزبون تأمينات بنسبة 2,5% من قيمة الموجود اذا كانت قيمته لاتزيد عن (50) مليون دينار ونسبة 5% اذا كانت القيمة اكثر من ذلك وتوضع تحت بند التامينات، ولا تعاد التامينات الا حين انتهاء عقد الاجارة ويحق للمصرف التصرف بها حسب مايراه مناسب بعد تقرير لجنة الكشف".

واوضح البيان ان" المستأجر يتحمل الصيانة التشغيلية والدورية للعين المستأجرة على النفقة الخاصة بدون ان يترتب عليها نقص في الايجار المتفق عليه مع المصرف".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.