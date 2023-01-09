مصرف حكومي يصدر تعليماته لبيع الدولار إلى المواطنين

شفق نيوز/ أصدر مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، تعليماته لبيع عملة الدولار الأمريكي الى المواطنين الراغبين بالسفر.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فروع المصرف المكلفة ببيع العملة هي الفرع الرئيسي/106، وفرع راغبة خاتون/97، وفرع اليرموك /71، مبينا أن البيع يكون لحاملي بطاقة ماستر كارد النخيل للمسافرين خارج البلد.

وأضاف أنه يتم فتح مركز إصدار بطاقة الزبون(Client) في فروع المصرف

وبين أن فرع الصالحية/33 سيكون مسؤول عن فتح حساب جاري الكتروني للزبائن الراغبين الذين لم يسبق ان تم تزويدهم ببطاقة ماستر كارد النخيل بسعر بطاقة (10000) دينار لاغيرها.

وأوضح أنه يكون ايداع قيد من قبل الزبون الى الصندوق بمبلغ مايعادل (1000) دولار كحد اعلى (لاستخدامها للمسافرين) بسعر (1465) دينار لكل دولار .

من جانبه قال مصرف الرافدين، إن عملية بيع عملة الدولار للمواطنين لأغراض السفر وبما لايزيد عن 10 الاف دولار اميركي لكل زبون بسعر 1455 دينار لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين.

وقرر البنك المركزي العراقي، يوم أمس الأحد، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.