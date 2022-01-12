مصرف حكومي يشمل فئة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي

شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي / أحد تشكيلات وزارة المالية ، يوم الأربعاء، عن اصدار ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي .

وقالت مديرة قسم الدراسات لمى عبدالعزيز مصطفى في بيان اليوم : ان الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة /2019 والموطنة رواتبهم لدى مصرفنا (حصرا) ، و يستنثى منهم من حصل على قروض ميسرة من احد المصارف ، وان يكون العامل لديه خدمة لاتقل عن (2) سنة في احدى دوائر البلدية ومستمر بالخدمة".

واضافت "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد او اكثر من دوائر الدولة شريطة ان يعادل نصف صافي راتبه ضعف القسط الشهري ، وان تتناسب مدة السداد مع سن الاحالة على التقاعد لطالب التمويل وكفلاءه".