مصرف حكومي يبشر الموظفين ومنتسبي الأمن بتسهيلات على السلف

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد الحكومي، يوم الأحد، تبسيط إجراءات منح السلف الشخصية (للموظفين ومنتسبي قوات الأمن) ومنع استغلالهم من قبل ضعاف النفوس.

وذكر المصرف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مصرف الرشيد قرر إلغاء شرط المطالبة بهوية الدائرة أثناء التقديم على السلف الشخصية، والاعتماد على البطاقة الموحدة وآخر ثلاثة رواتب في بطاقة الماستر".

وبخصوص منتسبي وزارة الدفاع، فبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، طلب المصرف، إدراج الهوية التعريفية (الباج) لغرض الفصل بين الضباط والمراتب وتدقيق سنوات الإحالة على التقاعد.