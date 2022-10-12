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مصرف حكومي: مليارات الدنانير قروض الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-12T08:00:00+0000
مصرف حكومي: مليارات الدنانير قروض الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، يوم الاربعاء، ان عملية إقراض المجمعات السكنية والمؤسسات بالطاقة الشمسية تصل الى مليارات الدنانير.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المصرف باشر بتمويل عمليات شراء لمنظومات الطاقة الشمسية للمواطنين والمجمعات السكنية والشركات والمؤسسات مع توجه البنك المركزي بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة".

واضاف ان "هناك اقبالا كبيرا من قبل موظفي دوائر الدولة والمواطنين عامة للحصول على القرض والذي يصل الى 10 ملايين دينار، فيما تصل قروض الحصول على منظومات الطاقة الشمسية للشركات والمجمعات السكنية الى مليارات الدنانير".

كما اشار رسن الى ان "الزبون يتفق مع احد الشركات المجهزة لمنظومة الطاقة الشمسية لتجهيزه، ويقوم المصرف بدوره بدفع المال لهذه الشركة مباشرة بدون تدخل الزبون"، مبينا ان "التسديد يكون لمدة خمس سنوات".

وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.

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