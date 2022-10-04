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مصرف حكومي: قروض عقود النظافة بمبلغ 15 مليون دينار تتطابق مع الشريعة الإسلامية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-04T11:19:03+0000
مصرف حكومي: قروض عقود النظافة بمبلغ 15 مليون دينار تتطابق مع الشريعة الإسلامية

شفق نيوز/ أعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق قروض لموظفي عقود النظافة بمبلغ 15 مليون دينار، مبينا ان القرض يعتبر من القروض المسماة "بالحسن" وتتطابق مع الشريعة الإسلامية.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "القرض المقدم من المصرف لموظفي عقود النظافة الذين يعملون في دوائر امانة بغداد تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي والتي تسمى بالقرض "الحسن" التي تتطابق مع الشريعة الاسلامية لأنها بدون ارباح او فوائد وانما فقط عمولة ادارية تم تحديدها من قبل البنك المركزي بـ 4 بالمئة"، مبينا ان "القرض يمنح للأشخاص الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا (حصرا)".

واضاف ان "القرض يمنح حسب أنصاف الرواتب التي يتقاضونها بحيث لا يتعدى القرض 15 مليون دينار وفي مدة تسديد تبلغ خمس سنوات"، مشيرا إلى أنه "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد أو أكثر من دوائر الدولة، ولديه خدمة لا تقل عن سنتين".

كما أشار المسؤول المصرفي إلى أن "القرض يأتي لدعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع لتلبية بعض حاجاته"، داعيا "عمال النظافة للاستفادة من هذه التمويلات الشخصية الميسرة التي ليست فيها فوائد أو أرباح".

ووجه البنك المركزي العراقي في تشرين الأول 2021 المصارف المجازة بمنح قروض ميسرة لموظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة 2019، ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية الميسرة لموظفي الدولة.

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