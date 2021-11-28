مصرف حكومي عراقي ينأى بنفسه عن الاستقطاعات المالية بعملية سحب الرواتب

شفق نيوز/ أكد المصرف الزراعي التعاوني يوم الأحد ثبات أسعار عمولات رفع الراتب وخدمات البطاقة الألكترونية وعدم مسؤوليته عن الاستقطاعات التي تجري خلال سحب الرواتب من المكاتب.

وشدد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على انه لا يتحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تؤخذ ( نقداً ) أثناء عملية سحب الراتب من قبل المكاتب والمنافذ الخارجية حيث إن عمولات المكاتب والمنافذ تؤخذ الكترونيا وتظهر في قائمة السحب .

وكان المصرف الزراعي قد أصدر تنويها بخصوص أسعار عمولات رفع الرواتب، مرفقا به قائمة بأسعار خدمات البطاقة الالكترونية في السابع من أيلول الماضي، وقد اعاد نشرها في البيان بهدف "التأكيد وزيادة في التوضيح".