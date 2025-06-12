مصرف حكومي عراقي يكافح إلكترونياً التعاملات المالية المشبوهة

شفق نيوز/ ذكر المدير العام لمصرف "الرافدين" علي كريم، يوم الخميس، أن المصرف شرع بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة مثل غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية.

وقال كريم في كلمة ألقاها خلال "ملتقى الحوكمة" المنعقد في بغداد وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، ان "مصرف الرافدين قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة".

وأضاف أن المصرف اطلق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية شملت: مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية.

وتابع كريم بالقول، إن "مصرف الرافدين قام مؤخرا باقتناء انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية والتي من خلالها سيتم رصد وتحليل وحتى عملية احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد أكد في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، التزام العراق في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين.