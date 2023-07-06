مصرف حكومي عراقي يقرر استبعاد الدولار في استيفاء الأموال

شفق نيوز/ قرر مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الخميس، استيفاء التأمينات النقدية والاعتمادات والكفالات بالدينار العراقي "حصراً".

وقال ادارة المصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تماشيا مع التوجيهات الحكومية في التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار وتعزيز قوته في السوق المحلية، تقرر استيفاء كافة التأمينات النقدية بعملة الدينار العراقي حصرا بالنسبة للاعتمادات الداخلية والكفالات المصرفية وخطابات الضمان الصادرة لمصلحة الجهات المستفيدة الحكومية والخاصة حتى وان كانت التأمينات بعملة الدولار وبسعر الصرف الرسمي".

وأشار المصرف الى ان تسديد مبالغ خطابات الضمان عند المصادرة يكون بعملة الدينار العراقي حصرا وبسعر الصرف الرسمي أيضا .